Regn, storm og fare for torevêr

Dei fine vinterdagane er historie, og føre oss har me det som for oss vestlendingar kan kallast normalt vêr.

– Ja, det er ikkje noko unormalt med det vêret som kjem no, humrar vakthavande meteorolog Steinar Skare.

Fare for torevêr

Utover tysdagen vil det blåsa opp mot sterk kuling i områda rundt Askøy. Mot kvelden skal det roa seg litt.

– Temperaturen stig og det kjem vind frå søraust no i første omgang. Tysdag kveld skal det stilna litt, men på onsdag er me i gong igjen. Først blir det nokre timar med liten og til dels sterk kuling, før vinden dreier meir mot sørvest onsdag ettermiddag, forklarar Skare.

Han legg til at vindstyrken vil ligga på det som på fagspråket heiter liten storm, altså i underkant av 25 meter i sekundet.

– Dette gjeld for kystområda. Det er også fare for at det kjem til å lyna og tora litt, både på onsdag og torsdagen, seier Skare.

– Helga ser ikkje bra ut

Gjennomgangsmelodien for dei neste dagane er nedbør og regn. På fredag skal temperaturen ned nokre grader igjen, og det skal koma mindre nedbør.

– Helga ser uansett ikkje så bra ut og det skal både blåsa og regna godt utover laurdagen, melder Skare.