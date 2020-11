Se listen over kjøpte og solgte hus på Askøy

Eneboligen på Ravnanger ble solgt for over 6,6 millioner kroner. Her får du full oversikt over kjøpte og solgte eiendommer på Askøy i oktober.



Ravnangerstølen 23 ble solgt for 6.650.000 kroner i begynnelsen av oktober. Foto: Tom-Stian Karlsen

Redaksjonen