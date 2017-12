Ti personer siktet for bruk og besittelse av dopingmidler

Tirsdag ettermiddag melder Vest politidistrikt at ti personer er siktet for bruk og besittelse av ulike dopingmidler i løpet av den siste uken.

I pressemeldingen står det at flere av personene er blitt pågrepet, og at narkotiske midler er beslaglagt i løpet av aksjonen.

– Alle personene er hjemmehørende i Bergen, Sotra og Askøy, står det i e-posten fra Vest politidistrikt.

– Kan ikke si noe

Det er foreløpig ikke kjent hvor mange av de siktede som er fra Askøy.

– Jeg har ikke mulighet til å si noe om hvor mange som er fra Askøy, dessverre, sier politioverbetjent Per Algrøy i Askøy, Sotra og Øygarden lensmannsdistrikt.

Han legger til at han tviler på at politiet kommer til å gå ut med denne informasjonen på det nåværende tidspunkt.

Askøyværingen har også vært i kontakt med kontaktpersonen for aksjonen, Mats Henriksen i Vest politidistrikt.

– Vi ønsker foreløpig ikke å gå ytterligere i detalj rundt det som er beskrevet i pressemeldingen. De ulike sakene er under etterforsking, informerer Henriksen.

– Det er gjort beslag av ulike dopingmidler i tablettform, ulike former av anabole steroider og veksthormoner. Det er også gjort beslag av narkotika, da hovedsakelig MDMA, ecstasy og hasj i tillegg til kontantbeløp av noe størrelse, skriver kommunikasjonsrådgiver Margrethe Myrmehl Gudbrandsen videre.

– Personene som er siktet har ulik bakgrunn, men har til felles interesse for trening og kroppsbygging. Politiet ser også med bekymring på at fem av de siktede har tilknytning til ordensvaktbransjen for utesteder i Bergen.

Videre står det følgende:

«På generelt grunnlag ser vi en sammenheng mellom doping og annen form for kriminalitet. Vi ser en sammenheng med at de som har blitt tatt i doping også gjerne har vært involvert i annen type kriminalitet, seksuell tilnærming, familievold, generell vold på byen, trafikkforseelser og narkotika.

Dopingkriminalitet er noe som politiet prioriterer på lik linje med annen alvorlig kriminalitet og kommer til å ha fokus på dette fremover. Vi ønsker å forebygge bruk og omsetning av anabole steroider. Befatning med dopingmidler er straffbart på lik linje med befatning med narkotika.»