– Isen er ikke trygg

Askøy brann og redning rykket sammen med politiet ut til Storavatnet i Florvåg i 16-tiden på fredag.

– Vi fikk en melding om at noen barn lekte i nærheten av isen der. Det tok vi reellt uten at vi fikk bekreftet at de var utpå isen, sier utrykningsleder i Askøy brann og redning, Tom Alsaker.

Ved vannet fant de ingen tydelige tegn på at noen hadde vært ute på selve isen.

– Det er ingen is som er trygg i dag, advarer Alsaker.

Det er brannvesenet som sørger for målinger og merker vann som trygge eller ei. Den statusen har ikke noe vann i dag.

– Det blir sjekket fortløpende, men får vi indikasjoner på at vi har centimeterne på vår side så går vi ut og tar noen mål. Holder det seg kaldt i helgen kan det være aktuelt med nye målinger, sier han.