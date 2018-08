Må fortsatt stå i grøftekanten mens tungtrafikken dundrer forbi

Vi ønsker igjen å sette fokus på Askøys farlige skoleveier.

Ved å trykke her kan du finne alle artiklene som Askøyværingen har hatt om temaet.

Det var i fjor høst Askøyværingen møtte bygdefolk ulike steder på Askøy som kunne fortelle om skoleveien der de bor.

I løpet av seks uker, fra midten av august og frem til slutten av september, kunne våre lesere få bedre innblikk i hvor dårlig situasjonen er mange steder. Veistrekk for elever som går på Fauskanger barne- og ungdomsskole, Træet skole, Erdal skole og Hetlevik skole ble alle satt fokus på.

Bussjåfører fortalte også om sin frykt for ulykker, mens vår bildeserie rundt skolene dokumenterte hvor uoversiktlig situasjonen kan bli med mange biler og barn på samme sted.

Ett år senere har det skjedd enkelte ting som gir grunn til håp om tryggere skoleveier i fremtiden.

Blant annet har Vegvesenet lovet tiltak på Erdalsneset hvor flere titalls skolebarn mangler overgangsfelt for å komme seg over den trafikkerte Florvågvegen. Det er også bestemt at kommunen skal bruke ti millioner kroner i budsjettet for 2018/2019 for å sette i gang enkelte tiltak.

Til tross for dette, er det enda mye frustrasjon rundt skoleveiene. Det er noe vi mener fortjener å bli satt fokus på. Derfor oppfordrer vi våre lesere om å fortsette med å tipse oss om saker som kan belyse dette temaet.

Det kan dere gjøre ved å sende mail til redaksjonen@av-avis.no. På forhånd takk!