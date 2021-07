Bergenserne strømmer fra byen til Askøy

Denne familien er typisk for boligkjøperen nå.

Halvard Velken Røstbø og Elisabeth Harnden Vermedal med barna Sverre (snart to) og Emilia (5 1/2) forlot byen og flyttet til Askøy. Foto: Anne Jo Lexander

Inger Elise J Økland

Skal du selge bolig? Det lønner seg å selge nå, skal vi tolke meglerne.

Spesielt stor er interessen for eneboliger som du kan flytte rett inn i. Byfolk strømmer til Askøy for å få mer for pengene, selv om prisene stiger også her.

