Er du interessert i det samme som andre askøyværinger?

Sjekk topplisten over de mest leste artiklene og tjenestene til Askøyværingen i 2022.

Året går mot slutten, og vi i Askøyværingen sjekker hvilke av artiklene og tjenestene våre som flest abonnenter har lest.

Øverst på listen finner vi kortnytten, som daglig fylles med nyheter om trafikk, vær, kriminalitet og andre korte notiser. Den nest mest besøkte siden hos oss er oversikten over boligsalg og priser på Askøy gjennom året. De første ukene i året hadde vi så mye besøk på koronatjenesten vår at saken kommer på tredjeplass. Heldigvis er det nå mindre behov for den! Det er også stor interesse for tjenesten der du kan søke i dødsannonsene.

Her er topplisten over det mest leste artiklene i 2022:

1. Ta en «kjøretur» på den nye veien mellom Lavik og Haugland

2. Brann i bustad i Florvåg

3. Søkte etter sakna person

4. Skatteliste spesial

5. Det ble full stopp på Ravnangerveien - tok flere timer før den åpnet igjen

6. Røyken slo i mot Terje da han åpnet døren til leiligheten

7. En person funnet omkommet etter brannen i Florvåg

8. Til høsten er det to år siden ektemannen Thomas tok sitt eget liv

9. Begge kjedene er ønsket til Askøy, dette svarer de

10. Se hvem Askøyværingen peker ut som de mektigste på Askøy

11. Har 158 tilfluktsrom på Askøy, men det er hit du må dra

12. Kvinne funnet hardt skadd og nedkjølt etter trafikkulykke

13. Ansatte skjermes fra lokalpolitiker

14. Grunneierne vil selge et område på størrelse med over 70 fotballbaner

15. «Jeg har opplevd ubehagelig press flere ganger»