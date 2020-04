Fire elever om hjemmeskole: Les hva barna mener

Før påske fikk elever på Hanøy skole i oppgave å skrive om korona og fordeler og ulemper med hjemmeskole. Flere av elevene valgte å sende tekstene sine til Askøyværingen for å høre om lokalavisen ville publisere innleggene. Det ble vi naturligvis svært glade for.

Under kan du lese innleggene til de fire elevene. God lesning!

Har du meninger om saker du brenner for kan du bruke denne tiden til å skrive et debattinnlegg. Nå har vi fått på plass et eget skjema for debatt som gjør det enklere for deg å skrive og sende innlegg til Askøyværingen. Her får du også svar på ofte stilte spørsmål om debattinnlegg.

Si hva du har på hjertet og delta i debatten du også. Vi håper å høre fra både barn og voksne!

Milla Gaarder (11): «På skolen deler alle elevene på én voksen, nå får alle én voksen hver»

Jeg synes at hjemmeskole er bra, men jeg savner den vanlige skolehverdagen.

Det er mange fordeler og ulemper med hjemmeskole. En av fordelene er at vi får mer oppfølging med skoleoppgaver av foreldrene våre. Det er viktig at foreldrene våre setter seg inn i hva vi elever lærer på skolen. På skolen deler alle elevene på én voksen, nå får alle én voksen hver!

Jonas Tveit Drotningsvik: «Vi lærer bedre på skolen, men hjemmeskole er greit»

Jeg synes vi lærer bedre på skolen, for da kan læreren tilpasse etter hvor gode vi er. Vi får bedre undervisning, og alle får den samme undervisningen. Læreren er i klasserommet og vi får svar på ting vi lurer på med en gang. Eller vi kan spørre en i klassen om hjelp.

Lilly Elisabeth Rasmussen: «Det er hyggeligere å være på skolen med venner, lærere og andre medelever»

At man ikke kan være med venner i denne situasjonen vi nå er i er ikke lett for voksne eller barn. Vi skal holde avstand fra hverandre og helst ikke være med noen. For enkelte kan det by på ensomhet og at man kjeder seg. Man kan ikke invitere til bursdagsselskap, gå på besøk til besteforeldre og venner. Fordelen kan jo være at vi kan få kjenne på et savn, gleder oss til å se og være med hverandre igjen og gjerne setter mer pris på hverandre når hverdagen er tilbake.

Mathea Leonora Hilleren: «Fordelen med hjemmeskole er at vi ikke sprer koronaviruset»

Hjemmeskole kan være både positivt og negativt for norske barn og ungdommer.

Med hjemmeskole slipper vi å spre viruset til andre hvis vi får det. Hvis en får viruset på skolen kan det spre seg rundt på hele skolen. Plutselig får noen som bor med besteforeldrene sine eller noen andre med et dårlig immunforsvar det, og kan risikere å smitte andre.

