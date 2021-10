Først streiket høyspentkabelen. Så startet trafobrannen

Rundt 300 kunder må være forberedt på å være uten strøm ut dagen, melder Norgesnett.

Fredag morgen oppstod det et strømbrudd som rammet mange sør og vest på Askøy. Like etter begynte det å brenne i et trafobygg i Marikoven.