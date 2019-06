Ber folk være forsiktige

Sørby Borge legger til at dusjing og kroppsvask er greit, men dersom du har åpne sår bør du ikke ligge lenge i badekaret. Kokevarselet gjelder helt til ny informasjon kommer fra kommunen.

Like etter klokken 11.30 fikk kommunen svar på vannprøver. Det er tatt prøver både ved Kleppe vannverk og høydebasseng i Øvre Kleppe-området.

– Det er koliforme og e.coli-bakterier. I høydebassenget er det positivt funn av E. coli, sa Sørby Borge under pressekonferansen på rådhuset tidlig fredag ettermiddag.

Det stemmer med informasjonen Askøyværingen fikk bekreftet like før pressekonferansen klokken 13.

Sørby Borge understreker at prøvesvarene viser at forurensningen har trengt inn utenfra. Høydebassenget hvor bakterien er funnet, skal nå være stengt av. Det skjedde etter at kommunen fikk mistanke om at drikkevannet var smittekilden.

Fakta: Dette er E. coli E. coli er en tarmbakterie som forekommer naturlig i tarmen hos dyr og mennesker.

Bakteriene er vanligvis ufarlige, men noen varianter av E. coli har egenskaper som gjør at de kan forårsake sykdom.

Sykdomsforløpet er avhengig av typen E. coli og kan spenne fra en mild mage-tarm infeksjon til mer alvorlig sykdom med nyrekomplikasjoner.

En spesiell gruppe E. coli kalles EHEC. Disse bakteriene produserer en spesiell type giftstoff og kan gi alvorlig sykdom hos mennesker.

Reservoaret for EHEC er primært drøvtyggere og smitte kan skje ved forurensing av mat eller vann med avføring fra smittebærende dyr.

Smitte kan også skje ved direkte kontakt med smittebærende dyr eller smittede mennesker. Kilde: Mattilsynet X

Skal avvikles

– Høydebassenget det er snakk om er bygget på 1960-tallet. Det er planer om å fase det ut, og det vil det bli, bekrefter Anton Bøe, leder for vann og avløp i Askøy kommune.

Han sier videre at det er en viss innlekking av vann i alle fjellbasseng. Dermed er det en teoretisk mulighet for at smitte kan komme utenfra og inn på denne måten.

Christine Fagerbakke

Ordfører Terje Mathiassen oppfordrer på nytt alle som er tilknyttet Kleppe vannverk om å fortsette å koke vannet og å være nøye med hygiene og håndvask.

– Vi er nå inne i en fase med oppfølging av det som har skjedd, sa rådmann Eystein Venneslan.

På spørsmål om varslingen til innbyggerne har vært for dårlig svarer rådmann Eystein Venneslan dette:

– Når det gjelder varsling ut til folk er det naturlig at det vil bli gått nøye gjennom. Jeg er helt sikker på at vi kan trekke noen lærdommer fra denne prosessen, sier Venneslan.