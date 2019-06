Statsministeren: – Kommunene har plikt til å være rustet til å håndtere dette

Mandag uttalte statsminister Erna Solberg (H) til TV2 at vannkrisen er kommunen sitt ansvar, og at det ikke er aktuelt å flytte dette ansvaret over til staten.

– Vi bistår Askøy kommune med eksperter fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Mattilsynet, som skal være med på å finne smittekilden og stoppe spredning, sier Solberg til TV 2 mandag morgen.

Hun beskriver situasjonen som alvorlig, og er helt klar på at alle innbyggere skal forvente å få rent vann ut av springen.

– Kommunene har plikt til å skulle være rustet til å håndtere dette, og dersom de ikke er det, så må de skaffe seg den nødvendige kompetansen. Askøy kommune er en relativt stor kommune med over 20.000 innbyggere, sier hun videre til TV2, og påpeker at rent vann betales for av innbyggerne i form av kommunale avgifter.

Vann er kommunens ansvar

Varaordfører Bård Espelid sier seg generelt sett enig med statsministeren at vannforsyning er kommunens ansvar.

– Om kommunen ikke har vært godt nok rustet til dette er en av de tingene vi må se på i etterkant. Vi kan ikke gjøre en vurdering om spesifikke svikt nå, sier varaordfører Bård Espelid og fortsetter:

– Generelt sett er jeg enig med det statsministeren sier.

Ifølge varaordføreren har statsministeren vært i kontakt med kommunen for å få en orientering om situasjonen.

– Vi fikk anerkjennelse av arbeidet som er gjort og sympati for det som har skjedd. Det setter vi pris på, sier han.

Høy belastning på de ansatte

Espelid påpeker samtidig at kommunen er takknemlig for all hjelp de får. I tillegg til Folkehelseinstiuttet og Mattilsynet, har også nabokommunene tilbudt sin hjelp.

– Både Bergen og Fjell har hjupet oss med vannvogner, forteller varaordføreren.

Han forklarer at det er mange som har ønsket å bistå, og at de setter stor pris på engasjementet.

– Det er høy belastning på kommunens ansatte, spesielt på legevakten. Nabokommunene har tilbudt oss støtte dersom det er nødvendig, fortsetter Espelid.