Nå finner de bakterier bare i det gamle høydebassenget

Flere nye vannprøver fra nettet rundt Kleppe vannverk er nå analysert. Resultat:

Det er ikke funnet bakterier (E. coli) i ledningsnettet. Det eneste stedet man finner slike bakterier, er i høydebassenget som nå er koblet fra vannforsyningen.

– Vi vet fortsatt ikke hva smittekilden er. Men vi finner større konsentrasjon av bakterier i toppen av høydebassenget enn i bunnen, sier varaordfører Bård Espelid.

Fugl, andre dyr eller mennesker

Det kan tyde på avføring fra fugl som en sannsynlig smittekilde. Men det kan også være andre dyr som har kommet seg inn i bassenget og gjort fra seg.

Kommunen utelukker heller ikke at det kan handle om menneskeavføring - i så fall en eventuell lekkasje i et kloakknett før inntaket til høydebassenget.

– Jakten på smittekilden har høy prioritet, og vi har klart å snevre inn mye, sier han.

Det aktuelle høydebassenget er ikke lenger en del av drikkevannsnettet, etter at kommunen koblet forsyningen over til et annet høydebasseng.

Mye klor

Selv om man ikke har funnet bakterier i vannet som nå går ut til abonnentene, vil det trolig enda ta lang tid før folk kan slutte å koke vannet, ifølge Espelid.

– Vi må være helt sikre på at vannet er trygt før vi avblåser kokevarselet. Nå blir vannet ekstra kloret, og før vi kan si at vannet er trygt må vi redusere kloringen og se at vannet er rent ved normal drift. Det er en tidkrevende prosess, sier varaordføreren.

I fire av de syv prøvene Askøy kommune tok fredag, ble det funnet Campylobakt-bakterier. Nå er de tre siste prøvene ferdig dyrket, uten at det ble funnet bakterier i dem.

Campylobakter er funnet hos mange av de som er blitt sykest den siste uken.

Grunnen til at det er E. Coli man i utgangspunktet leter etter ved vannprøver, er at E. coli er en vanlig bakterie i avføring, og at denne bakterien ofte vil indikere at det også er andre bakterier i vannet.