Trafikkulykke ved barneskole

To biler involvert i påkjørsel bakfra på Ravnangervegen tirsdag morgen.

Det skal ha skjedd en trafikkulykke i et kryss langs Ravnangervegen, opplyser 110-sentralen på Twitter. En bil skal ha kjørt i en annen bakfra på strekningen mellom Haugland skole og bensinstasjonen på Haugland, rett ved Hauglandshella begravelsesbyrå.

– Det er en del materielle skader på den ene bilen. I tillegg kommer det røyk fra bilen, så brannvesenet skummer den ned for å sikre den, sa Ole Jakob Hartvigsen ved 110-sentralen til Askøyværingen like før klokken 08.20.

To biler, med kun sjåfør om bord i begge, var involvert i ulykken. En av dem skal være lettere skadet, ifølge politiet.

Ifølge politioverbetjent Kjell-Bjørn Heggøy ved Askøy lensmannskontor er det ikke uvanlig med påkjørsler bakfra på ulykkesstedet.

– Spesielt skjer det ved begravelsesbyrået. Her stopper bilene opp, og står og blinker for å svinge av. Så er de ikke alltid like oppmerksom de som kommer bak. Det er relativt oversiktlig på strekningen, så det er litt rart, sier politioverbetjenten.

Rafael Cobo er en av dem som kjørte forbi ulykkesstedet tirsdag morgen.

– Like før 8.30 gikk det veldig tregt i området. I 15 minutter sto jeg stille ved Ravnanger barnehage. Det dannet seg en lang kø i sørgående retning. Det ble en manuell dirigering etterhvert, men etter man kom forbi ulykkesstedet fløt trafikken bra, sier han.

Klokken 08.30 opplyser Vest politidistrikt at veien er delvis sperret etter ulykken.