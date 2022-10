På sju år har bedriften doblet antall ansatte. Nå merker de knallhard kamp om arbeidskraften

På sju år har bedriften doblet antall ansatte. Nå sliter de med å få tak i fagfolk

– Vi vet at kompetansen finnes på Askøy, men vi ser at veldig mange pendler ut av kommunen for å jobbe i Bergen, Øygarden eller andre steder. Det er en trend vi må få snudd, sier Bjørn Harald Gjesdahl hos Frydenbø industri.