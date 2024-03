En hytteeier på Hanøy ringte politiet klokken 16.30 tirsdag ettermiddag.

– Han hadde hatt innbrudd i hytten sin for cirka to uker siden og så nå at også båten var stjålet fra eiendommen. Noen hadde brutt seg inn i nøstet, forteller Kjell-Bjørn Heggøy ved Askøy og Øygarden politistasjon.

Båten er en 14 fots plastbåt av merke Vernøy. Den har påhengsmotor med 25 hestekrefter av merke Tohatsu, opplyser Heggøy.

– Båten er nok stjålet en gang etter søndag. Vi er interesserte om noen ser en båt på plassen sin som ikke hører hjemme. Da kan den være stjålet, sier Heggøy.