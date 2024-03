Det skriver Statens Vegvesen i en pressemelding fredag ettermiddag.

Mot Bergen vil det kun være tillatt med busstrafikk, og bussene får prioritering i lysreguleringen fra Askøy.

– Endringene trer i kraft i løpet av uke 10, skriver de i pressemeldingen.

I desember kom meldingen om at Godviksvingene ville bli stengt like ved Lyderhornstunnelen, og helt bort til Storavatnet terminal. Slik ville det bli helt frem til 2027, var meldingen. Det fikk mange askøyværinger til å reagere på grunn av mye lengre reisetid i rushet.

– Det har vært betydelige utfordringer med trafikkavviklingen rundt Storavatnet etter stengingen av Godviksvingene i retning fra Bergen mot Askøy i desember i fjor. Det har blitt mer kødannelse for trafikken vestover i ettermiddagsrushet, spesielt mot Askøy, skriver Statens vegvesen i pressemeldingen.

Statens vegvesen og Sotra Link Construction har arbeidet med flere forslag til tiltak for å bedre situasjonen, skriver de.

Her har veien vært stengt i begge retninger. I løpet av uke 10 skjer det endringer. Foto: Jan Erik Storebø

– Mange hensyn som skal tas

Videre skriver de at prosjektsjef for Sotrasambandet i Statens vegvesen Lene Sælen Rivenes forstår at folk er utålmodige.

— Det har vi full forståelse for. Det er mange hensyn som skal tas, og nå prøver vi lysregulering med bussprioritet og håper det vil gi effekt. Vi ser at det er risiko for kø på rampen fra rv. 555 så det vil vi følge nøye med på med tanke på framkommelighet for nødetatene. Godviksvingene er også eneste alternativ for gående og syklende i området, og vi vil følge med på eventuelle konsekvenser for trafikksikkerheten for dem, sier Rivenes.

Oppfordringen om å reise kollektivt, samkjøring, kjøre utenom rushtid og bruke hjemmekontor for de som har mulighet til det gjelder fortsatt, står det videre.

— Vi ser at folk har tilpasset seg den krevende trafikale situasjonen på Storavatnet. Det er vi takknemlige for, og vi håper at folk vil fortsette å følge denne oppfordringen framover.

Kommer med klar oppfordring

Rivenes er glad for at de har funnet en løsning som er godkjent trafikkfaglig, men presiserer samtidig at dersom det blir køansamlinger på rampen og lysreguleringen ikke blir etterfulgt, vil de måtte vurdere å gå tilbake til dagens kjøremønster. Hun har dermed en klar oppfordring til bilistene.

— For å se om dette tiltaket vi gi bedre flyt i retning Askøy, er vi avhengige av at bilistene fortsetter med det de gjør i dag, legger seg i rett felt tidlig og ikke minst, respekterer lysreguleringen som kommer opp i Godviksvingene. Dersom ikke lysreguleringen respekteres blir det kaotisk og trafikkfarlig, spesielt i rushtiden, sier hun.

Trafikkleder i Sotra Link Construction Lars I. Welle-Nilsen sier videre at når arbeidet i Godviksvingene er ferdig vil det etter planen startes opp arbeid over rv. 555 med bygging av gangbro. Det betyr en ny omlegging av trafikken på Storavatnet.

— Vi jobber med plan for trafikkavvikling for denne fasen nå, og vi vil sørge for å komme ut tidlig med informasjon om hvordan kjøremønsteret vil bli. Detaljer rundt det må vi komme tilbake til når det er endelig landet, sier han.