Rektorene fikk ekstra betaling, nå vil lærerne ha det samme

– Korona førte til en helomvending for lærerne. Vi har lagt ned så mye ekstraarbeid.

Judith Breistein er tillitsvalgt for lærerne på Kleppe skole. Nå forteller hun om et krevende år for lærerne på skolen. Foto: Anne Jo Lexander (arkivfoto)/privat

Det har vært en dialog og uenighet siden jul om lærerne skal få betalt for merarbeidet på Kleppe skole. Det var rundt samme tid at AV skrev at 14 rektorer på Askøy hadde fått 20.000 kroner ekstra for merarbeid under koronapandemien.