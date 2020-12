Da Turid fikk vite om smitteutbruddet på sykehjemmet, ble hun mest lei seg

Hun var forberedt på at det kunne komme smitte på sykehjemmet. Men når beskjeden først kom, ble Turid Vigrestad mest lei seg for at det var et faktum.

– Det er klart vi ikke skunne ønske vi var i denne situasjonen, men jeg har et fantastisk lederteam med meg, og det er godt å se at alle rutiner er på plass, sier Vigrestad. Foto: Anne Jo Lexander