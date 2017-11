Venter store mengder regn i løpet av kvelden

Allerede i kveld vil det begynne å regne kraftig i området. Meteorologen melder at det kan bli opp mot 40mm nedbør på Askøy det neste døgnet.

– Det er hovedsakelig Sunnhordland og Rogaland som får den verste nedbøren, men dere kommer til å merke det på Askøy også, bekrefter Martin Granerød, vakthavende meteorolog ved Vêrvarslinga på Vestlandet.

Kan si mer senere

I tillegg holder det på å bli dannet et lavtrykk i Nordsjøen. Foreløpig kan ikke meteorologene bekrefte at det kommer, men prognosene deres tilsier at det vil komme inn kraftig vind fra sørvest med kast opp til 30-35 meter per sekund.

– Det blir mye vind, så folk må sørge for at det ikke ha løse gjenstander liggende, fortsetter Granerød.

Han estimerer at de kan si mer i løpet av noen timer.

– Akkurat nå ser det ut som om vi har en «hurtigløper». Det vil si at lavtrykket beveger seg hurtig over Nordsjøen mot land, forklarer meteorologen, legger meteorologen til.

Meteorologisk institutt har allerede sendt ut obs-varsel for kraftig vind lenger sør i fylket, vanskelige kjøreforhold i fjellene og stor snøskredfare. Vegvesenet melder om stengte fjelloverganger og beredskapsaktørene vurderer fortløpende økt beredskap i distriktene.