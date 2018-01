Familie på fem huslause etter brann

Politiet fekk melding om brannen like før klokka halv to natt til tysdag.

Ein familie på fem, deriblant fire barn, er huslause som følgje av brannen. Det totalskadd huset har postadresse Orrhaugvegen, ifølge vakthavande brannsjef Jørgen Skogedal.

Den raude markøren på kartet nedanfor er tilfeldig oppsett på Haugland. Brannen oppstod på ei adresse i Orrhaugvegen.

– Varmelampe kan vera årsaka

Ifølge BT, som snakka med operasjonsleiar Frode Kolltveit i Vest politidistrikt i natt, kan ein varmelampe vera årsaka til brannen. Han presiserer likevel at det er for tidleg å konkludera, noko operasjonsleiar Tatjana Knappen også seier til Askøyværingen tysdag morgon.

– Politiet skal foreta kriminaltekniske undersøkingar på staden i dag. Me skal ikkje spekulera for mykje i kva som har skjedd før dette arbeidet er gjort, seier Knappen.

Ho fortel vidare at familien som bur i huset kom seg ut og at ingen av dei har pådrege seg skadar.

– Dei fem barna og vaksenpersonen i huset blei tilsett av helsepersonell på staden, seier Knappen.

Slo full alarm

Vakthavande brannsjef Jørgen Skogedal var blant dei mange brannmenna som var med på sløkkingsarbeidet i natt.

– Slik eg har forstått det har brannen oppstått på utsida av huset. Per no har eg ikkje heilt oversikt over kva tid me hadde kontroll på brannen, men det gjekk litt tid, seier Skogedal til Askøyværingen tysdag morgon.

Brannmannskap frå Askøy, Laksevåg og Bergen deltok i arbeidet.

– Me måtte slå full alarm etter ei stund då me såg omfanget, så då fekk me litt ekstra hjelp frå Bergen, forklarar Skogedal.