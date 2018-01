Desse sakene fekk flest lesarar til å bli abonnentar i 2017

Askøyværingen fører statistikk over kva artiklar som får flest lesarar til å bli abonnent hos oss.

Her er dei fem «mestseljande» sakene i 2017:

1. Stor Askøy-bedrift konkurs

Nyheita om at Askøy byggsenter måtte legga inn årene like før jul fekk mange til å sperra opp augo – og mange til å teikna abonnement.

2. Se 250 bilder fra søndagens VM-fest

Den gigantiske biletserien frå sykkelfesten på Askøy, med blinkskot frå både fotografar, journalistar og lesarar, fenga godt.

3. – Har brukt over 30 millioner på firma som eies av slektninger av kommunetopp

Saka som førte til at Askøy kommune no er under gransking og etterforsking etter påstandar om korrupsjon engasjerte mange askøyværingar som bryr seg om kommunen sin.

4. – Det som skjer nå er helt vidunderlig

Lysløypa i Hauglandsskogen er halvvegs ferdig, og det er noko fleire ville lesa meir om.

5. Mattilsynet stengte to restauranter på Askøy

Ikkje alle saker er like hyggelege, men desse sakene må også skrivast om.

Me ynskjer alle våre lesarar og abonnentar eit godt nytt år – og takk for det gamle!