– Vinden avtar mandag kveld

I løpet av ettermiddagen og kvelden vil det bli en økende mengde med nedbør, og liten storm langs kysten.

– Noen steder kan det være mer vind og vindkast, sier statsmeteorolog, Frode Hassel hos Vêrvarslinga på Vestlandet.

Vinden ville ikke løye på før i åtte-nitiden i kveld. Da vil vinden dreie mer mot sørvest og nedbøren øke på, samtidig vil vinden avta. Prognosene tilsier at det vil bli mest regn mellom klokken 21–24.00 i kveld.

– Det ligger et stort høytrykk over Russland og et lavtrykk ved Island. Været kommer av den store trykkforskjellen mellom disse to, forklarer Hassel.

Han oppfordrer alle til å passe på løse ting.

– Det som er løst har nok flydd bort allerede. Jeg så en del løse objekter der jeg bor også, så folk må passe på. Vinden tar godt tak i dag, påpeker han avslutningsvis.