Her er Askøys 95 friluftsområder – vet du om flere?

– For at vi skal få penger til å utvikle Askøy videre er vi nødt til å lage en oversikt og en rapport over alle friluftsområdene på hele Askøy, forklarer Sverre Jokstad, rådgiver for idrett og kultur i kommunen.

I samarbeid med planavdelingen har de nå jobbet med dette i ett år. 95 steder er dokumentert i rapporten.

– Det vi trenger nå er litt detektivarbeid på om vi har glemt noe, og om det vi har skrevet stemmer. Derfor spør vi folk om de kan hjelpe oss ved å gi en tilbakemelding.

Ingen turguide

I neste uke legger Askøy kommune ut et interaktiv kart på sine nettsider som viser alle de 95 friluftsområdene de har dokumentert. Der skal folk kunne legge inn steder som eventuelt ikke er nevnt, eller komme med korreksjoner.

– Dette er grov kartlegging av friluftsområdene som gir et grunnlagsmateriale som vi kan ta hensyn til med arbeidet videre rundt kommuneplanens arealdel, forklarer Tina Lund fra plan og utvikling i kommunen.

Kartet blir derimot ikke en form for guide for naturglade askøyværinger.

Nasjonalt tiltak

Askøy er ikke alene om et slikt arbeid. Det er et nasjonalt mål at de fleste kommuner skal ha kartlagt og verdsatt sine friluftsområder i løpet av året. Frem til 9. februar kan man komme med innspill til dokumentet som også vil bli brukt for videre satsing på friluftsområder på Askøy.

– Det vi er opptatt av er at folk kommer med innspill på stedene vi har, eller nye steder som har en verdi for folk, sier Jokstad.