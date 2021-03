Nesten fem hundre har tilbud på Askøy som førstevalg

Se søkertallene til Askøy videregående skole.

Rektor Oddvar Skråmestø. Foto: Jan Erik Storebø (arkiv)

Inger Elise J Økland

– Når utbyggingen er ferdig her vil vi ha et mye større fokus på søkertallene enn vi har nå. Normalt sett ville vi ønske at søkertallene var enda høyere, sier rektor Oddvar Skråmestø.