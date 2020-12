Sjokkert over asfaltvedtaket: – Stemningen er dårlig

Daglig leder frykter ringvirkninger ut over de ansatte på asfaltverket. Næringslivsledere er sjokkert over at politikerne sier nei til videre drift.

Asfaltverket på Steinrusten fikk i 2015 dispensasjon for midlertidig drift i fem år, med mulighet for forlengelse i ytterligere tre år. Virksomheten har vært i drift siden februar 2019, og må avvikles innen nyttår. Daglig leder Knut Almestad frykter store konsekvenser for selskapet. Foto: Anne Jo Lexander/Jan Willie Olsen (arkiv)