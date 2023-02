Flere byggefirma åpner opp om et utfordrende marked

Både Sandøy Byggservice og Ravnanger Hus ser en endring hos kundene.

– Vi merker at kundene er mer avventende enn de har vært. Det er vesentlig nedgang i forespørsler, sier Erlend Sandøy.

Han er daglig leder for Sandøy Byggservice, et tømrerfirma med 15 ansatte og som omsetter for mer enn 30 millioner kroner i året.