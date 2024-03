I fjor sommer skrev Askøyværingen om lederbrølet, et varsku fra kommunens skoleledere om tilstanden i askøyskolene. Siden den gang har vi kunnet rapportere om en økende mengde trusler og vold i barne- og ungdomsskolene i kommunen.

– Jeg er bekymret for skolelederrekrutteringen, sier Hanne-Guri Hellevang.

Hun er rektor ved Kleppestø ungdomsskole og leder for kommunens skolemiljøteam, som støtter skolene i håndteringen av de vanskeligste sakene. Hun forteller at mange rektorer som står i slike saker forlater yrket.

– Det går ikke rundt lenger, sier hun.

– Du blir satt i skvis når det gjelder etikk, og de barna og ungdommene man jobber med får ikke alltid den hjelpen de trenger.

Ressurser som ikke strekker til

Hellevang forteller om økte krav og forventninger til skolene, forventninger som ikke står i stil med ressursene. Det skaper slitasje hos lærerne.

– Man har en forventning om at det skal være individrettede tiltak. Det er svært krevende når du sitter med store klasser, sier Hellevang.

– Ser du på hva Askøy kommune bruker, sitter lærerne på Askøy med veldig store elevgrupper der flere elever har store behov og skolene har minimalt med ressurser for å hjelpe.

Da Askøyværingen sist skrev om lederbrølet i kommunen, kunne vi rapportere at Askøy kommune bruker 23 millioner kroner mindre på skole hvert skoleår enn det sammenliknbare kommuner gjør.

Hellevang forteller om lærere som må bruke mer og mer tid på omsorgsrollen, til den grad at det kan gå ut over barnas læring.

– Vi skal jo faktisk også lære fag. Det er lærere som sier at de bruker lite tid til undervisning, de er mest kontaktlærere, sier Kleppestø-rektoren.

Slitasje på personalet

Rektoren ser stadig fortvilte elever, foreldre og lærere som ikke får den hjelpen de trenger, der flere kunne blitt bedre ivaretatt om det ikke var for ressursknappheten i skolen. Dette er noe av det vanskeligste i jobben hennes.

I tillegg kommer slitasjen på personalet.

– Jeg ber ansatte om mye, og jeg synes man skal ha stor respekt for den lærerrollen som utøves i dag. De gjør det de kan for å gi disse ungdommene trygghet og stabilitet, sier Hellevang.

De siste årene har hun sett en økende utskifting blant lærerne. Hellevang tror det har sammenheng med utviklingen i skolen de siste årene.

– Det bekymrer veldig.

Utviklingen i skolene har vært negativ for både elever og ansatte, mener Kleppestø-rektor Hanne-Guri Hellevang. Bildet er et illustrasjonsfoto. Foto: Vetle Mikkelsen (arkiv)

Alt skal løses i skolen

Ifølge Hellevang står skolene i en særstilling når det gjelder vanskelige saker med barn som sliter. Det er krevende for alle etater å få det tverrfaglige arbeidet til å fungere godt.

– Så står vi kanskje med barn som har det vanskelig, og da er det lærerne og foreldrene som må gi det barnet trenger. Flere etater enn skolene må ta tak i det, sier Hellevang.

– Vi må jobbe for å få systemene og de ulike fagmiljøene til å samhandle godt, og det må vi få til et godt samarbeid om.

Blir ikke spurt

Hellevang mener at det blir lagt mer og mer ansvar på skolene. Samtidig blir ikke de som jobber i skoleverket invitert inn i utvalg for å tale skolen sin sak.

Hun nevner regjeringens skjermbrukutvalg som et eksempel, et utvalg som nettopp har lagt frem en rapport om barn og unges skjermbruk og hvordan den påvirker dem.

– Der sitter det andre yrkesgrupper, men ikke én lærer. Man går ikke ut og spør profesjonen der ute om hva det er som virker og hva det er man trenger.

At det er noe som må gjøres, er hun ikke i tvil om. Hellevang er kritisk til utviklingen hun en årrekke har sett i skoleverket.

– Hvis ikke vi har gode skolesystem, er det veldig mye som rakner, sier Hellevang.

Manglende inntekter

Askøy kommune bruker 23 millioner kroner mindre på skole enn kommuner i samme kostragruppe, men kommunedirektør Eystein Venneslan mener at det ikke er en god sammenlikning.

– Når vi sammenlikner oss med kommuner med like lav inntekt, kommer vi ikke dårlig ut, sier han.

Han trekker frem at det er sprengt kapasitet også i andre sektorer i kommunen, og at kommuneøkonomien ikke har rom for økt ressursbruk.

– Bemanningen og ledelsesbemanningen er tilpasset det inntektsnivået vi har. Strengt tatt er bemanningen for høy. Vi bruker mer enn det vi har av inntekter, sier kommunedirektøren.