Måtte permittere halve staben - nå ser han lysere på tilværelsen

– Det er tøft å være kaptein på en skute i dårlig vær, sier daglig leder og eier Roy Hestetræet i Anlegg Vest AS. Entreprenørselskapet hans har fått mest i kontantstøtte av alle selskap på Askøy. Få oversikten over topp ti-mottakerne her.