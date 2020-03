Nøkkelpersonell kan fremdeles sende barna til skole og barnehage

Alle skoler og barnehager holder stengt fra fredag av. Men det blir gjort unntak. Målet er at ansatte i helsevesenet og andre kritiske funksjoner ikkee skal måtte holde seg hjemme for å passe barna.

Kommunen skriver følgende i en pressemelding:

Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, samt å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.

Derfor sikrer vi et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren og innen andre kritiske samfunnsfunksjoner.

Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Foreldre til barnehagebarn og elever som jobber innenfor disse gruppene, og som ikke har annen mulighet for ivaretakelse av barna, kan levere barna som vanlig.

Store deler av det norske samfunnet er nå nedstengt, inkludert alle kultur- og sportsarrangementer samt funksjoner som frisører og en del andre tilbud.

Alle barnehager, skoler og høyere utdanning er stengt fram til torsdag 26. mars klokka 24. Dette gjelder i hele landet, og kan bli forlenget.

- Det er viktig at vi alle tar en del i denne dugnaden. Å stenge skoler og barnehager er svært sterke grep. Dette gjøres for å hindre smittespredning. Vi oppfordrer at elever ikke samler seg i større grupper, for å gjøre at koronaviruset spres minst mulig, sier ordfører Siv Høgtun.