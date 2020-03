Koronaviruset: To nye husstander på Askøy er satt i karantene

Søndag ble det meldt om at fem husstander var satt i karantene på Askøy.

Årsaken var at de fyller kriteriene for karantenepraksis - ved at de har vært på reise til steder med koronautbrudd og/eller at de viser symptomer som kan stemme overens med korona. Den ene av personene skal ha slike symptomer.

Mandag er ytterligere to husstander satt i karantene.

Fire personer er nå testet, og to personer skal testes.

– Vi har ikke fått prøveresultatene på dem som er testet, og har dermed ikke noe mer informasjon, sier kommuneoverlege i Askøy kommune, Elisabeth Sture.

Korona er et virus som kan gi alt fra lett forkjølelse til livstruende tilstander. Det er knyttet mye usikkerhet rundt graden av dødelighet - tallene varierer fra tilsvarende vanlig sesonginfluensa (0,05 prosent) til et par prosent.