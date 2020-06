Permitterte på Askøy har mottatt 28 millioner kroner

Så langt har 1315 mottatt kompensasjon for tapt lønn.

Tirsdag 9. juni åpnet Nav for å behandle søknadene som er kommet inn i forbindelse med lønnskompensasjon for dag 3–20 for permitterte arbeidstakere.

Det er nemlig arbeidsgiver som gir permitterte lønnstakere lønn de to første dagene, mens lønnskompensasjonen gir permitterte etter 20. mars og som ikke har fått forskuttert lønn fra arbeidsgiver, full lønn de neste 18 dagene. Utbetalingene, som gjelder søknader som kom inn i mars, april og mai måneder, nærmer seg 276.000 permitterte nasjonalt til den nette sum av 5,8 milliarder kroner per 22. juni.

På Askøy har så langt 1315 mottatt lønnskompensasjon, og 28 millioner kroner er utbetalt ifølge Nav.

Når det gjelder antall søknader om dagpenger, har Nav på Askøy mottatt 2027 søknader i løpet av de 16 ukene mellom uke 11 og uke 26.

Legg merke til at dersom du har fått forskudd på dagpenger, blir dette ikke trukket av utbetalingen av lønnskompensasjon, og du må på eget initiativ betale tilbake forskuddet.