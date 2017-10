– Ingen tar ansvar

– Det er ingen som tar ansvar for disse båtene. Noen av båtene har lagt til kai her i nærmere ett år. Nå fylles de opp med vann og hindrer adkomst til Strusshamnkaien, sier Harry Heggholmen i Strusshamn Båt og Service Senter AS.

Han har i lengre tid irritert seg over de forlatte båtene, som ligger ved kaien øst for Strusshamn kirke.

– Nå må enten eierne vedkjenne seg båtene og få de bort, eller så må de bli fjernet før de synker.

– Hvis båtene er i ferd med å synke er det brannvesenet som må kontaktes, sier miljøvernleder Målfrid Eide i Askøy kommune.

Pål Hansen, brannsjef på Askøy, informerer at de vil ta seg en tur ut for å sjekke tilstanden på disse båtene.

Joar Hystad

Trebåter fulle av vann

Også ved kaien i Havna ligger det båter som er full av vann. Trebåtene i Strusshamn kommer derimot ikke til å synke, ifølge Sjoddi-leder Trond Berntsen.

– Jeg skal ringe Kystlaget og gi beskjed, sier daglig leder i Sjoddien, Trond Berntsen.

Han beroliger at det ikke noen fare for at disse båtene skal synke.