Koronaåret ble utfordrende for artistbransjen. Dagfinn Lyngbø vasset ikke i penger i fjor

Se hva et utvalg kjendiser på Askøy tjente i 2020.

Komiker Dagfinn Lyngbø tjente under 700.000 kroner i fjor. Man må tilbake til 2012 for å finne et år med lavere inntekt.