Vil ha to hurtigbåtar allereie frå 2023

Med to elektriske båtar mellom Kleppestø og Bergen blir det fleire avgangar enn i dag.

Fylkesutvalet vedtok tysdag at Askøyruta skal bli elektrisk, og helst allereie frå 2023. Planen inneber at det skal to heilelektriske båtar inn på sambandet.