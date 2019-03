Nytt nyhetsbrev fra Askøyværingen: Kjør debatt!

I årevis har det kokt på debattsidene til Askøyværingen både på nett og i papir, men aldri før har vi opplevd å få så mange debattinnlegg som nå.

Vi er svært fornøyde med at lokalavisen er en viktig debattarena for innbyggerne på Askøy. Det vil vi selvsagt fortsette med. For å gi deg en liten guide gjennom «jungelen» av debattinnlegg, lanserer vi nå dette nye nyhetsbrevet. Her vil vi hver uke presentere noen av innleggene som har engasjert mest i uken som har gått.

Det er fortsatt mye spenning knyttet til Askøy kommunes budsjett og økonomiplan. Den politiske situasjonen på Askøy er fortsatt preget av steile fronter og lite tyder på at det blir mindre støy fremover. Det er tross alt valgår!

Uansett hva som skjer, er det grunn til å tro at både eiendomsskatt, kutt i tjenestene, skolestruktur og pengebruk kommer til å bli sentrale spørsmål i valgkampen til høsten. Jeg vil hevde at valgkampen på Askøy for lengst er i gang, med tanke på den harde retorikken mellom politikerne den siste tiden. Det kan være en utfordring for noen og enhver å forstå hva som skjer og hva som ligger bak det politikerne sier, men jeg skal forsøke å hjelpe med å sette sakene i perspektiv.

En annen ting: Vi vil gjerne ha flere innlegg også av dere som ikke er politikere. Jeg er helt sikker på at du går rundt med gode tanker og ideer om hvordan samfunnet på Askøy kan bli bedre. Eller kanskje har du lyst til å be noen om å skjerpe seg?

Ta bladet fra munnen og send oss en e-post til debatt@av-avis.no. (Husk å bruke folkeskikk.) Dersom du trenger et tips eller to til selve skrivingen, finner du det her.

