Rykket ut til brann i enebolig på Ask

Like før klokken 16 fikk nødetatene melding om at det brant i en enebolig på Ask.

– Melding om brann i enebolig. Brann og politi på veg, melder politiet på Twitter.

Like etter meldte politiet at brannvesenet var på stedet og hadde kontroll.

– Skal ikke være folk i huset, melder politiet.

Ifølge BA ilte to naboer til og ved hjelp av hageslanger og pulverapparat klarte de å slukke brannen.

– Det er to naboer på stedet som har klart å slukke dette før vi kom frem, sier vaktkommandør Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen til BA.