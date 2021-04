Kjempet seg ut av rusavhengighet og startet yogastudio

På jakt etter lesestoff om næringslivet på Askøy? Dette er de viktigste sakene fra arbeidslivet forrige uke.

– Den største gaven med yoga er at jeg har stilnet mitt eget sinn, sier Lisa Mari Kvalvik. Foto: Privat

For Lisa Mari Kvalvik har det i mange år vært en drøm og et mål å bygge opp sin egen praksis som yogalærer.

Til tross for en lang kamp mot rusavhengighet, har den tidligere moteskaperen og gründeren nådd drømmen om å bli yogalærer med eget studio på Kleppestø.

Les historien om Lisa Mari Kvalviks lange og utfordrende kamp med å starte egen bedrift midt i koronapandemien.

Foto: Privat

Krever ekstra betalt

Korona har også ført til mye ekstraarbeid for lærerne. Tillitsvalgt ved Kleppe skole, Judith Breistein, krever nå at lærerne skal få ekstra betalt for merarbeidet.

– Korona førte til en helomvending for lærerne. Vi har lagt ned så mye ekstraarbeid, sier Breistein.

Judith Breistein er tillitsvalgt for lærerne på Kleppe skole. Hun forteller om et krevende år for lærerne på skolen. Foto: Anne Jo Lexander (arkivfoto)/privat

Innfører tiltak

Få også med deg saken om tiltakene kommunen innfører for å skjerme ansatte mot personangrep og uthenging fra politikere.

– Jeg er veldig glad for at politikerne har gått sammen om et felles forslag for at ansatte i kommunen skal få et bedre arbeidsmiljø, sier hovedverneombud Inge Skogen i Askøy kommune.

Inge Skogen er hovedverneombud i Askøy kommune. Foto: Tom-Stian Karlsen (arkiv)

