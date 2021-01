– Gjør alt vi kan for å rette opp i lovbruddene

Tilsyn avdekket flere lovbrudd – lover å rydde opp

Barnevernleder Torill Svendsen ser alvorlig på lovbruddene som er avdekket og lover å sette inn forbedringstiltak. Foto: Tom-Stian Karlsen (arkiv)

Statens Helsetilsyn har avdekket at barnevernsloven blir brutt på flere områder av barnevernstjenesten i Askøy kommune.

– Når vi får tilsyn som dette er vi positive til at de kikker oss i kortene for det viser hvor vi trenger å sette inn forbedringstiltak. Vi gjør alt vi kan og nå jobber vi med å beskrive, innen fristen vi er gitt, hvilke tiltak vi skal iverksette for å lukke avvikene, sier barnevernleder Torill Svendsen.