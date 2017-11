Askøy går klar av stormen

I går meldte meteorologen at lavtrykket som bygget seg opp i Nordsjøen kunne treffe med vindkast opp mot 35 meter i sekundet. I morgentimene fikk de bekreftet at lavtrykket gikk lenger sør enn prognosene deres først tilsa.

– Lavtrykket tok en sørligere bane, og den kraftigste vinden treffer nord i Rogaland og langt sør i Hordaland. Askøy slipper unna slik det ser ut nå, bekrefter Martin Granerød, vakthavende meteorolog i Vêrvarslinga på Vestlandet.

– Gårsdagens varsel var en prognose om et lavtrykk som ikke var dannet enda, prognosene hadde været i en litt nordligere bane, men vi har fremdeles sendt ut et obs-varsel for områdene det kommer inn i, fortsetter han.

Dagen og kvelden vil likevel bli grå, og vi kan forvente opp mot 30 mm nedbør i løpet av dagen.