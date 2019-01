Dømt til 24 dager i fengsel for promillekjøring

Sommeren 2018 ble en Askøy-mann stoppet med 1,6 i promille. Han hevdet i retten at han aldri kjørte bilen med promille, men at en kamerat hadde blitt betalt for å kjøre ham hjem. Ifølge vitner på stedet, skal mannen ha kommet ut av bilen på førersiden, da den ble stoppet i nærheten av Askøy.

Den tiltalte hevdet i retten at sjåføren forlot både ham og bilen, på samme stedet som han senere ble sett av et vitne. Tiltalte nekter å oppgi sjåførens navn, fordi han frykter represalier mot både seg selv og familien.

Retten fant forklaringen lite troverdig, og mannen dømmes til 24 dager i fengsel. Han dømmes i tillegg til 43.500 kroner i bot, må betale 4.000 kroner i saksomkostninger, og fradømmes retten til å kjøre bil de neste to årene. Han må i tillegg ta ny oppkjøring dersom han ønsker sertifikat igjen etter disse to årene.