Askøy får 3,3 millioner til jobbskaping

– Bedriftene er grunnmuren i vårt lokalsamfunn, derfor må vi unngå unødvendige konkurser og oppsigelser.

Det sier Askøy-ordfører Siv Høgtun (H).

Regjeringen og Frp er enige om å gi 250 millioner kroner til kommuner med høy arbeidsledighet. Bakgrunnen er at koronapandemien har ført til trange tider for mange bedrifter.

Askøy kommune får 3,35 millioner.

– Askøy har mange små og mellomstore bedrifter, som har hatt en tøff tid under pandemien. Disse bedriftene er grunnmuren i vårt lokalsamfunn, derfor må vi unngå unødvendige konkurser og oppsigelser for koronarammede bedrifter. Jeg håper at disse pengene vil kunne bidra til dette, sier Høgtun.

Pengene fra staten blir fordelt på kommunene som har arbeidsledighet over landsgjennomsnittet. Oslo, Bergen og Stavanger får til sammen over halvparten av de 250 millionene.

Meningen er at pengene skal gå til å skape aktivitet i næringslivet, og at de skal brukes snarest.

– Næringslivet vårt trenger all hjelp de kan få. Vi rekker ikke nyttår lokalt, men målet må være å få gitt ut tilskuddet så fort som mulig, helst i januar, sier Arild Raftevoll, gruppelder for Askøy Venstre.

Et lignende tilskudd kom under oljekrisen. Da brukte mange kommuner pengene til å sette fortgang i vedlikehold av kommunale bygg, slik at blant annet byggebransjen kunne få oppdrag.