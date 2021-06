Her er årets prisvinnere: Ian tok nettet med storm, Ingrid seiler i medvind

Sanger Ian Bjørsvik (19) og seiler Ingrid Wiik (17) vant talentprisene for 2021.

Ian Bjørsvik og Ingrid Wiik ble rørt og glad for prisene. Her sammen med Terje Stevnebø, president i Askøy Rotary Klubb. Foto: Privat

– De to talentprisvinnerne i år har forbilledlige holdninger. De har vist at de både vil og kan satse videre på sitt talent, og de er flotte representanter for Askøy, sier Per Ove Askeland i Askøy Rotary Klubb.