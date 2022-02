Årets aksjon er digital

OPPSLAGSTAVLEN: Til helgen er det igjen Røde Fjær-aksjon. Du kan gi penger på kjøpesentrene på Askøy.

Lions Club Askøy har som mål å bidra med 75.000 kroner til inntekt for et nytt familie- og kompetansehus på Beitostølen Helsesportsenter. Det nasjonale målet for årets aksjon er 50 millioner kroner.