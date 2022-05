Etter to år på lavbluss, er de klare for feiring

– Det verste er at vi må skolen dagen etter, sier Mats Wang. Her er fire askøyværingers plan for nasjonaldagen.

Elias Kulid (16) fra Kleppestø

Hvordan skal du feire 17. mai i år?

– Jeg skal på tivoli med venner.

Hvordan blir det å feire uten restriksjoner?

– Det blir digg.

Hva er det beste med 17. mai?