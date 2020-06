Vannavgiften vil trolig øke mye mer enn forventet

Det skal investeres mange hundre millioner kroner på vann- og avløpsnettet på Askøy i årene fremover. Toppåret blir i 2023 med investeringer på nærmere 200 millioner kroner. Bildet er fra Oksnes vannrenseanlegg ved Skråmestø. Foto: Tom-Stian Karlsen

Askøy kommune skal gjøre store investeringer på vann- og avløpsnettet. Det betyr høyere gebyrer for deg. I 2025 kan gebyrene for vann, avløp og feiing være på over 19.000 kroner.