Runa (16) startet folkeaksjon etter at siste kokevarsel ble sendt ut

Torsdag kveld opprettet Runa Vasstrand (16) gruppen «Folkeaksjonen for stabil drikkevannsforsyning på søndre Askøy». Nå har de over 800 medlemmer.

– I går kjente jeg på litt sinne. Det føltes som den siste dråpen, sier Vasstrand til AV.

Hun reagerte blant annet på at innbyggerne brukte kommentarfeltene på kommunen sin Facebookside for å dele erfaringer og frustrasjon.

– Jeg så det var behov for et sted folk kunne diskutere dette. Jeg ser at det kommer mye til overflaten i denne gruppen, fortsetter Vasstrand.

Hun bor selv på Øvre Kleppe. Både hun, moren og faren har vært dårlige den siste uken.

Vil ha en endring

Ifølge Vasstrand er det stort engasjement i befolkningen når det kommer til vannsituasjonen. Spesielt sør på Askøy.

– Det er tydelig at dette er noe folk bryr seg om. Det er ingen hyggelig sak, sier hun.

Vasstrand påpeker samtidig at dersom man ønsker en endring, så må man stå sammen. Selv drikker de mye flaskevann hjemme, fordi de ikke har tiltro til vannet.

– Jeg har ingen konkrete ambisjoner for gruppen. Jeg prøver bare å gi engasjementet en kickstart på hvordan vi kan få en endring, fordi dette er en gjentakende sak, forklarer hun og legger til:

– Vi drikker som oftest flaskevann, men i det siste har det glippet. Det skjedde dessverre i feil uke.