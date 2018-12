Rettet det som kan ha vært en pistol mot kjøretøy

Klokken 17.51 lørdag kveld, fikk politiet melding om at en mann i 20-årene skal ha pekt en pistol-lignende gjenstand inn i en varebil. Hendelsen skal ha skjedd i Skarholmen. Flere politibiler søkte etter både mannen og varebilen i området i tiden etterpå. Ifølge bt.no viste det seg derimot at hendelsen dreide seg om en privat filminnspilling. Også personene i varebilen skal ha meldt seg for politiet, som nå undersøker saken videre.