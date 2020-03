– Vi må ta dette på alvor, men folk må ikke få panikk

– Det er drastiske tiltak som vil påvirke folks hverdag. Men det er nødvendig. Vi forstår at mange er redde. Situasjonen skal tas på alvor, men folk må ikke få panikk, sier ordfører Siv Høgtun.

I dag vedtok regjeringen at alle skoler, barnehager og utdanningsinstitusjoner skal stenges - i første omgang fra fredag av og de to neste ukene. Høgtun og rådmann Eystein Venneslan understreker at det ikke betyr skoleferie.

– Det er lagt til rette for læringsplattform slik at elevene kan kommunisere med lærerne. Dermed skal ikke skolearbeidet stoppe opp, sier ordføreren.

Gjør unntak

Mange foreldre vil nå måtte være hjemme og passe barna. Men det skal ikke føre til at leger, sykepleiere eller annet helsepersonell må være hjemme fra jobb. Det blir virkelig krise om sykehjem tømmes for pleiere.

– For de som har samfunnskritiske jobber og ikke har mulighet til å ordne barnepass, skal barna møte i deres vanlige barnehage eller skole. Så ordner vi et tilbud, sier hun.

Det er så langt ikke registrert noen askøyværinger med korona-smitte, mens det er mange i Bergen og seks i Øygarden. Men kommunen jobber for å kunne håndtere en situasjon med mange smittede og mange i karantene. Siv Høgtun ber folk ta ansvar for å minske spredningen av viruset.

– Slutt med håndhilsing, vask hendene ofte og grundig, ikke gå rundt og ta på alt mulig i butikker og andre steder. Og hold avstand til hverandre, sier hun.

Avstand er også et stikkord for alle skoleelevene som nå ikke skal på skolen.

– Det er viktig at de ikke samles i flokker på kebabrestauranter eller kjøpesentre. Og heller ikke samles femten ungdommer rundt en pc på gutterommet, sier ordføreren.

Personlig ansvar

Hun legger vekt på at alle har et personlig ansvar for å motvirke at viruset sprer seg. Viruset kan være livsfarlig for eldre og folk med underliggende lidelser, og torsdag kom det første korona-relaterte dødsfallet i Norge.

– Alle må bidra for å sikre liv og helse, sier hun.

Men det betyr ikke at man må holde seg innendørs 24 timer i døgnet.

– Å sitte i sofaen med chipspose er dårlig folkehelse. Det går an å gå tur, sier Høgtun.

Hun oppfordrer samtidig de som kan om å ta et tak for å hjelpe de som sliter med praktiske ting.

– For eksempel de som har mulighet til å hjelpe en nabo med handling.

35 i isolasjon

Mange av de kommuneansatte skal nå ha hjemmekontor. Det blir daglige møter om korona-situasjonen. Det omfatter blant annet å sikre at det er personell nok på alle viktige kommunale funksjoner, blant annet på sykehjem.

– Mye er avlyst og stengt i samfunnet nå. Men de sentrale funksjonene må opprettholdes, sier ordføreren.

På Askøy er det nå rundt 35 personer som sitter i isolasjon. Ingen har testet positivt på korona. Men kommunen venter på flere prøvesvar, og det blir tatt nye prøver hele tiden. Skulle mange askøyværinger bli svært syke av korona, finnes det planer for å håndtere det.

– Vi har blant annet mulighet til flere sengeplasser i andreetasjen på Helsetunet, sier rådmannen.