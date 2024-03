– Jeg kommer til å kjøre på for at næringslivet på Askøy skal hevde seg i konkurranse med omegnskommunene. Det finnes et hav av muligheter på Askøy, men for å lykkes er det nødvendig med handlekraft og samarbeid, sier Frode Hetlevik, nyansatt daglig leder – næringslos for Askøy næringsråd.

Mandag hadde han sin første arbeidsdag på Z-huset i Storebotn næringspark. Hetlevik tok fatt på arbeidsoppgavene med energi og pågangsmot.

– Vi må tørre å si at vi skal hevde oss. Vi må bygge sammen, og vi må våge å fortelle hvor flinke vi er, sier Hetlevik.

Vil lose næringslivet fremover

Som Askøyværingen omtalte i november presenterte Frode Hetlevik seg på julebordet til Askøy næringsråd. Stillingen innebærer en økt satsing for næringsrådet.

– Askøy har alle muligheter til å få et rikere næringsliv, og kan bygge allianser med bergensregionen og Øygarden, uttalte han 25. november i fjor.

Hetlevik er oppvokst på Erdal, og har nå vendt hjem etter å ha jobbet som næringslos i Kvinnherad og Ullensvang.

– Jeg er ansatt som daglig leder i næringsrådet, men jeg liker tittelen næringslos. Det er det jobben handler om – å lose næringslivet fremover. Askøy har alle muligheter for å lykkes, og derfor tok jeg jobben, sier han.

Frode Hetlevik, nyansatt daglig leder – næringslos for Askøy næringsråd, har klare tanker for næringslivet på øyen. Foto: Tom-Stian Karlsen

Hetlevik mener blant annet at Askøy i mye større grad bør satse på havbruksnæringen.

– Askøy har sjø på alle kanter og har alle muligheter til å bli en stor havbrukskommune. Det er noe vi bør få lagt inn i arealplanen som kommer til høring i løpet av april, sier han.

Ønsker et blomstrende næringsliv

Frode Hetlevik har lang erfaring som gründer og selvstendig næringsdrivende. Blomsterdekor A/S som han startet i 1986 ble en av landets største og mest anerkjente selskaper innen blomster i Norge.

Det kommer godt med når han skal jobbe med å finne retningen for næringslivet på Askøy. Han ønsker å stimulere næringslivet til å samarbeide bedre, gjøre næringslivet bredere og få det opp og frem. Det blir også tema på Askøykonferansen «samarbeid og muligheter» som arrangeres 27. september i Kipo kultursal på Myrane.

– Se hva de har fått til i Øygarden. Hvorfor skal ikke vi få det til her? spør Hetlevik før han besvarer sitt eget spørsmål:

– Det handler om å skape en vinnerkultur med god takhøyde hvor vi gjør hverandre gode. Vi må se mulighetene og ikke bare problemene. Næringslivet, kommunen og politikere må jobbe sammen mot et felles mål og vi må tørre å si at vi skal vinne markedet. Da må også næringslivet være med slik at Askøy kan kreve sin plass, sier han.

Har stor tro på Hetlevik

June Kvamme Akselsen, styreleder i Askøy næringsråd, er svært fornøyd med å få Hetlevik med på laget.

– Han er full av energi og veldig klar på hva han ønsker å få til for næringslivet på Askøy. En av hans viktigste oppgaver blir å synliggjøre Askøy næringsråd sin rolle og lage en god organisasjon for våre medlemmer.

Fra venstre: Ola Espeseth (styremedlem), Bjørghild Mikalsen (styremedlem), Frode Hetlevik (daglig leder Askøy næringsråd), Torstein Olsen (administrasjon), og June Kvamme Akselsen (styreleder Askøy næringsråd). Foto: Tom-Stian Karlsen

Askøy Næringsråd har i dag rundt 130 medlemsbedrifter, noe Akselsen mener er altfor lite. Hun forteller at de viktigste satsingsområdene for næringsrådet fremover blir vekst og økt synlighet.

– Det er rundt 500 bedrifter på Askøy, så det er et stort potensial for at næringsrådet kan bli mye større. Mange bedrifter har samme utfordringer og hvis næringslivet på Askøy kan stå enda mer samlet vil det være bra, sier hun.

Torstein Olsen har frem til nå vært eneste ansatte i næringsrådet. Han jobber i 40 prosent stilling, og styrer næringsrådet sitt kontor på Z-huset i Storebotn.