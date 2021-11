Frank gjorde hobby til levebrød. Så kom pandemien

– På et tidspunkt sjekket jeg mobilen hver time for å se om det kom bestillinger og penger inn. Det har vært utfordrende.

På et lite kontor ved Zhuset i Storebotn Næringspark sitter Frank Barmen foran en PC. Med utsikt mot en asfaltert vei og noen trær legger han planen for veien videre.

– Da grensene åpnet igjen for et par måneder siden begynte bestillingene for 2022 å tikke inn. Nå ser vi lyst på det.